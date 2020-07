Ferrari Roma ora produce 700 CV grazie a Wheelsandmore

L’ultima Ferrari Roma è stata modificata dal famoso tuner tedesco Wheelsandmore che ha aggiunto un piccolo tocco estetico e ha apportato diversi miglioramenti alle prestazioni.

L’obiettivo principale del tuner era quello di aggiornare la vettura senza modificare però il suo design da elegante coupé. Il modo più sicuro per raggiungere questo obiettivo era quello di montare dei cerchi personalizzati disponibili in tre diversi design da 21” o 22″ che secondo Wheelsandmore si adattano perfettamente alla coupé 2+2.

Ferrari Roma: Wheelsandmore presenta alcune modifiche per l’ultima sportiva di Maranello

I clienti possono scegliere di dipingere ciascuno dei tre set di cerchi nel colore desiderato e con la finitura preferita. I cerchi custom saranno presto accompagnati da un kit di sospensioni ribassate, attualmente in fase di sviluppo. La società di tuning proporrà, inoltre, un impianto di scarico controllato e dei convertitori catalitici sportivi ottimizzati.

La ciliegina sulla torta però è nascosta sotto il cofano della Ferrari Roma e consiste in un aggiornamento delle prestazioni per il motore V8 biturbo da 3.9 litri. Grazie agli aggiornamenti apportati da Wheelsandmore, l’ultima supercar del cavallino rampante è ora in grado di sviluppare una potenza di 700 CV e 885 nm di coppia massima, quindi parliamo di 80 CV e 125 nm in più rispetto al modello di serie.

Sfortunatamente, la società di tuning non ha rivelato in che modo gli aggiornamenti influiscano sulle prestazioni generali della Roma ma sicuramente lo scatto da 0 a 100 km/h dovrebbe essere migliorato di almeno uno o due decimi di secondo.

Il modello originale è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi. Infine, le varie modifiche apportate da Wheelsandmore alla Ferrari Roma dovrebbero essere sufficienti per permettergli di superare i 320 km/h di velocità massima offerti dal modello standard.