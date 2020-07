Gran Premio Nuvolari 2020 si terrà dal 18 al 20 settembre

La 30ª edizione del Gran Premio Nuvolari è stata confermata nelle scorse ore dagli organizzatori e si terrà dal 18 al 20 settembre con partenza da Mantova. Sempre nelle scorse ore è stata annunciata la partnership commerciale con il noto produttore di orologi Tag Heuer, oltre a Red Bull e al Gruppo Finservice.

Il Gran Premio Nuvolari è sicuramente uno degli eventi italiani più importanti dedicati alle auto d’epoca. Alla competizione possono partecipare tutte le vetture prodotte fino al 1976 e, come suggerisce il nome, è dedicato al leggendario pilota italiano Tazio Nuvolari.

Gran Premio Nuvolari: gli organizzatori hanno rivelato le date dell’edizione 2020

Anche per l’edizione 2020 è stato confermato il percorso Mantova-Rimini-Siena-Rimini-Mantova, ovviamente rispettando le disposizioni legate al coronavirus. Gli organizzatori hanno dichiarato che già moltissime persone (anche dall’estero) si sono iscritte alla gara di regolarità.

Come anticipato poco fa, il gran premio di quest’anno partirà venerdì 18 settembre da Piazza Sordello (Mantova). Successivamente, tutte le auto storiche partecipanti passeranno per l’Autodromo di Modena per poi fermarsi sulla costiera romagnola. Sabato 19 settembre, il Gran Premio Nuvolari 2020 proseguirà a Siena e successivamente in un percorso presente tra Emilia-Romagna e Toscana.

In serata, invece, tutte le vetture d’epoca partecipanti si fermeranno a Rimini. La tappa finale di domenica 20 settembre vedrà le auto partecipanti fermarsi a Faenza presso la sede del team di Formula 1 Alpha Tauri ed infine a Mantova.