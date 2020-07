Car sharing fra privati: tanti pro e qualche contro

Avete presente il car sharing? Auto di società che vengono piazzate in strada a beneficio dei privati. Ecco, arrivano app per il car sharing personale. Piattaforme per la condivisione delle vetture per privati, peer-to-peer, o peer2peer che dir si voglia. La macchina è di Tizio, che là dà in uso a Caio in certi orari. Il tutto sotto la supervisione di una società di noleggio a lungo termine. È il car sharing fra privati, un probabile futuro.

Car sharing fra privati: mobilità innovativa

Per chi è rimasto agli anni 1970, c’è poco da spiegare. Invece, per chi è proiettato nel 2030, c’è tanto da dire: è un servizio di pensato per soddisfare tutti quei clienti in cerca di soluzioni di mobilità innovative e soprattutto tecnologiche. Si tratta di un prodotto di noleggio a lungo termine (per anni). Segue tre tendenze:

no alla proprietà dell’auto;

sì all’economia condivisa;

necessità di muoversi in sicurezza, contenendo al tempo stesso parte delle spese quotidiane.

Car sharing privato: perché sì

Soluzione ideale per quanti, privati o liberi professionisti, necessitano di un’alternativa concreta alla proprietà di veicoli. Si crea una community di amici, parenti o colleghi, fino a un massimo di dieci user, con cui condividere la propria auto. Senza chiavi: l’auto si apre e chiude con lo smartphone.

Il player può decidere se condividere con i membri della community solo l’auto o anche la spesa del canone mensile di noleggio, in tal caso in base al tempo di prenotazione e utilizzo dell’auto, l’App calcolerà il rimborso che ogni user deve riconoscere al player. Ci guadagnano tutti: in denaro o in praticità.

Unici possibili svantaggi