Dunlop espande l’offerta in FCA con il nuovo Fiat Strada

Sumitomo Rubber do Brasil, produttore di pneumatici Dunlop, ha annunciato l’espansione della fornitura al gruppo FCA. Il marchio ha iniziato a “mettere” le sue gomme anche nella top di gamma del nuovo pickup Fiat Strada, nella versione Volcano. Il nuovo contratto rafforza la partnership tra le due società, che parte dal 2016, quando altre auto Fiat in Brasile, come Mobi, Uno e Argo hanno iniziato a essere equipaggiate con pneumatici Dunlop in fabbrica.

La nuova Strada Volcano lascia la linea di produzione con Dunasp Enasave EC300 + nella misura 205/55 R16 che, secondo il produttore, offre maggiore durata e aderenza, sia su strade asciutte che bagnate. Inoltre, questo pneumatico offre un consumo di carburante inferiore e un basso tasso di emissione di CO2, poiché offre una minore resistenza al rotolamento.

Per Dunlop, l’aumento dell’offerta a FCA rappresenta un progresso importante nei suoi piani di espansione nel mercato brasiliano, poiché il pickup Strada è uno dei più venduti della categoria, che dovrebbe fornire una maggiore visibilità agli pneumatici del marchio, che sono prodotti nell’unità del gruppo Sumitomo Rubber – che ha anche il marchio Falken – a Fazenda Rio Grande, a Paraná.

