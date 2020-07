FCA lancia la nuova promozione “Safe the Date”, sconti per quasi tutta la gamma

Per sostenere le vendite in questo caldo mese di luglio, FCA presenta la nuova iniziativa “Safe the Date” valida per quasi tutta la gamma di modelli del gruppo, da Alfa Romeo sino a Fiat Professional. Grazie a quest’iniziativa, infatti, sarà possibile richiedere un coupon promozionale tramite il sito ufficiale e recarsi poi in concessionaria per concludere l’acquisto del modello scelto.

Il coupon promozionale permetterà di ottenere uno sconto sul prezzo di listino e di richiedere un trattamento di igienizzazione dell’abitacolo e del climatizzatore al costo di 19,90 Euro. La promozione “Safe the Date” presentata oggi dall’azienda, che sta contattando direttamente la sua clientela, permetterà di concludere l’acquisto con le condizioni promozionali indicate dal 20 al 25 luglio.

Da notare, inoltre, che, oltre allo sconto sul prezzo di listino e al trattamento igienizzante, la promozione “Safe the Date” permetterà agli acquirenti di optare per un finanziamento FCA Bank con prima rata a partire dal mese di giugno del 2021 (le attuali offerte di FCA prevedono il pagamento della prima rata a gennaio 2021).

Per maggiori dettagli potete dare un’occhiata alla promozione e scaricare il coupon direttamente dal sito ufficiale. Il sito indica che la data di scadenza delle promozione è fissata per il 10 agosto. Di conseguenza, molto probabilmente, la data del 25 luglio annunciata da FCA sarà poi prorogata nei prossimi giorni.

Sino a 8.500 Euro di sconto sulla gamma Alfa Romeo

Come anticipato in precedenza, la promozione presentata oggi vale anche sulla gamma Alfa Romeo. I clienti interessati all’acquisto potranno ottenere uno sconto sul prezzo di listino. E’ chiaro che sarà necessario verificare, in concessionaria, l’effettiva convenienza di questo sconto in merito ai modelli disponibili ed ai loro relativi costi. Gli esempi di promozione riportati sul sito dell’iniziativa riguardano esclusivamente vetture in pronta consegna.

Per quanto riguarda lo Stelvio, l’offerta prevede un prezzo promozionale di partenza di 39,500 Euro con un anticipo di 1.975 Euro e 38 rate mensili da 699 Euro (prima rata a giugno 2021). Il valore residuo pari alla rata finale è di 20.679,68 Euro. Nel calcolo dell’importo della rata mensile è inclusa anche la polizza Furto e Incendio. I prezzi si riferiscono allo Stelvio 2.2 turbo diesel da 160 CV in pronta consegna.

Per Giulia (con 2.2 turbo diesel da 136 CV), l’offerta prevede un prezzo promozionale di partenza di 33.500 Euro con anticipo di 1.700 Euro e 38 rate mensili da 708 Euro (prima rata a giugno 2021). Il valore residuo pari alla rata finale è di 13.034,58 Euro. Anche in questo caso, la polizza Furto e Incendio è inclusa nel canone mensile.

Scegliendo un’Alfa Romeo Giulietta, con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV, il prezzo promozionale di partenza è di 18.100 Euro. Scegliendo il finanziamento FCA Bank è previsto un anticipo di 893 Euro e 18 rate mensili da 163 Euro più altre 72 rate mensili da 261,44 Euro. La prima rata è, anche in questo caso, fissata per giugno 2021.

Da notare che il sito della promozione indica dei prezzi per i modelli con allestimento base in pronta consegna. Recandosi in concessionaria sarà possibile verificare l’effettiva disponibilità dei modelli ed acquistare la vettura più in linea con le proprie esigenze. Per i clienti con partita IVA, inoltre, è possibile accedere a promozioni esclusive.

Ricordiamo che Alfa Romeo ha svelato alcune offerte per tutto il mese di luglio. In particolare, segnaliamo l’offerta per Giulia e Stelvio e la promozione dedicata alla Giulietta Ti.

Offerte anche per Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Fiat Professional

La nuova promozione “Safe the Date” prevede offerte e sconti per tutta la gamma FCA (con l’eccezione di Maserati). In particolare, è possibile acquistare uno dei modelli Fiat scegliendo tra Panda, 500, 500L, 500X e Tipo o un modello Jeep scegliendo tra Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler- Sconti anche per la Lancia Ypsilon e la Abarth 595. Da segnalare anche promozioni specifiche per la gamma Fiat Professional con modelli come il Doblò Carbo, il Ducato merci, il Fiorino, il Talento e la Panda Van.

Per maggiori dettagli in merito alla promozione “Safe the Date” lanciata oggi da FCA consigliamo, quindi, di dare un’occhiata al sito ufficiale ed alle varie offerte disponibili. Potrebbe essere un buon momento per acquistare uno dei modelli in promozione grazie alle varie agevolazioni previste dall’azienda.