Questo Dodge Ram SRT-10 proposto all’asta ha percorso solo 6400 km

I pick-up performanti sono molto popolari negli Stati Uniti, sia che si tratti di modelli nuovi come il Ford F-150 Raptor che passati come il Dodge Ram SRT-10 del 2004 proposto in questo articolo. Il veicolo è disponibile all’asta sul sito Web di Bring A Trailer e, secondo l’annuncio, ha percorso solo 4000 miglia (6437 km).

In aggiunta, questo Ram SRT-10 è uno dei soli 1040 regular cab costruiti per il model year 2004 con un esterno dipinto in Flame Red e degli interni in pelle nera. Altre caratteristiche proposte dal pick-up includono l’esclusivo cofano motore rialzato con una presa d’aria funzionale, i paraurti anteriore e posteriore con nuovo rivestimento, lo spoiler posteriore rimovibile, i cerchi da 22″ con pinze freno rosse e il badge SRT-10/Viper.

Dodge Ram SRT-10: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare quasi nuovo del 2004

Rispetto ad un normale Ram di terza generazione, il Dodge Ram SRT-10 è più vicino all’asfalto di 25,4 mm davanti e 63,5 mm dietro. In aggiunta, troviamo delle molle più rigide, degli ammortizzatori Bilstein e altro ancora.

Passando agli interni, questo Ram SRT-10 proposto all’asta da Bring A Trailer dispone di un rivestimento in pelle nera traforata, dei sedili con logo SRT-10 ricamato, una pedaliera in alluminio regolabile elettronicamente, aria condizionata, un impianto audio Infinity e altro ancora.

Naturalmente, nessuna di queste caratteristiche è impressionante come il motore nascosto sotto il cofano del pick-up performance. Si tratta di un V10 da 8.3 litri (lo stesso della Viper) che sviluppa una potenza di 507 CV e 712 nm di coppia massima.

L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori tramite il cambio automatico Tremec T-56 a 6 rapporti e un differenziale a slittamento limitato. Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica americana, il veicolo è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in 4,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 237 km/h.

Al momento della pubblicazione dell’articolo, questo Dodge Ram SRT-10 del 2004 ha raggiunto la somma di 27.500 dollari (24.322 euro) ma mancano ancora tre giorni al termine dell’asta online.