Vettel positivo dopo la performance di venerdì: “È molto meglio della scorsa settimana”

Non è un anno eccezionale per Sebastian Vettel. Il tedesco deve cercare un posto a sedere per il prossimo anno e l’inizio della stagione non è stato fino ad ora dei migliori, ma secondo Vettel l’auto sembra essere molto meglio rispetto allo scorso fine settimana. Nonostante nove piloti che non sono arrivati ​​al traguardo durante il Gran Premio d’Austria, Vettel non è stato in grado di segnare un gran numero di punti. In un momento cruciale del Gran Premio il pilota tedesco ha provato a sorpassare Carlos Sainz, ma è finito in testacoda.

Neanche per il Gran Premio della Stiria sembra andare molto bene, con un sedicesimo posto per Vettel durante la seconda prova libera, che potrebbe anche essere la posizione di partenza se il tedesco non migliora le sue prestazioni quest’oggi. Tuttavia, il pilota della Ferrari è molto più positivo. “L’auto va molto meglio della scorsa settimana.”

“Da parte nostra, la cosa più importante è stata guardare agli aggiornamenti che abbiamo portato con noi. Quindi, passo dopo passo, abbiamo messo nuove parti nella nostra auto e sembra positivo. Penso che dobbiamo ancora guardare attentamente e trovare le soluzioni per migliorare ulteriormente ” , continua il tedesco.

Tuttavia, Vettel si rende conto che deve garantire un ritmo migliore, specialmente dopo lo scorso fine settimana. “Per fortuna la macchina la sento meglio ora. Per l’intera giornata ho avuto l’impressione di essere salito su un’altra macchina. Naturalmente spero che rimanga così” , conclude Vettel.

