Incidenti stradali: i morti sono diminuiti del 36% in Europa

Il lockdown provocato dal coronavirus ha portato a una riduzione drastica del traffico e quindi automaticamente degli incidenti stradali. Il bilancio europeo effettuato dallo European Transport Safety Council (ETSC) riporta che i morti sono diminuiti del 36% nei primi quattro mesi del 2020 per l’effetto COVID-19 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Lo studio è stato condotto in 25 paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, non tutte le nazioni hanno registrato una percentuale identica. Ad esempio, il numero di vittime da incidenti stradali in Italia è calato dell’89% mentre in Belgio, Spagna, Francia e Grecia di oltre il 59%.

Incidenti stradali: meno morti registrati in Europa nei primi quattro mesi del 2020

In altri paesi che hanno adottato sempre delle misure contro il coronavirus, non si è avuto lo stesso effetto. Ad esempio, l’ETSC afferma che in Svezia, Danimarca e Paesi Bassi non è stato rilevato un calo sostanziale degli incidenti stradali. Questo potrebbe essere dovuto alla velocità su strada con meno auto e al maggior numero di utenti vulnerabili che circolavano su infrastrutture non molto sicure.

Pare che la velocità sia stata una delle principali cause dell’aumento degli incidenti più gravi. La Danimarca ha dichiarato che gli incidenti frontali tra ciclisti sono aumentati parecchio per la prima volta mentre in Repubblica Ceca le vittime di ciclisti sono cresciute dell’86%.

A tale aumento potrebbero aver inciso le consegne di cibo in bicicletta direttamente a casa e le piste ciclabili non presenti oppure poco sicure. Per quanto riguarda l’eccesso di velocità, è stato rilevato solo in alcuni paesi europei come Spagna (+39%), Estonia (+22%), Francia (+16%), Regno Unito (+15%) e Danimarca (+10%).