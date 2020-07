Milano AutoClassica: l’edizione 2020 si terrà dal 25 al 27 settembre

A differenza di altri eventi automobilistici che sono stati posticipati o addirittura annullati a causa del coronavirus, gli organizzatori di Milano AutoClassica hanno deciso addirittura di anticipare lo svolgimento della fiera. Adesso, infatti, si terrà dal 25 al 27 settembre, quindi due mesi prima rispetto alla data iniziale.

Secondo quanto affermato dagli organizzatori, l’anticipazione permetterà all’evento di svolgersi in completa sicurezza, evitando una possibile seconda ondata di COVID-19 prevista in autunno.

Milano AutoClassica: l’edizione 2020 anticiperà di due mesi

Naturalmente, verranno applicate tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare possibili assembramenti di persone. Ad esempio, all’ingresso dei padiglioni ci sarà un distanziamento fisico e inoltre verrà monitorata costantemente la capienza degli spazi.

L’edizione 2020 di Milano AutoClassica permetterà al pubblico di apprezzare le auto più iconiche del passato fino alle youngtimer più ricercate, oltre a modelli davvero unici. Dato il grande successo riscontrato lo scorso anno, gli organizzatori hanno voluto riproporre anche quest’anno uno spazio tutto riservato alle trattative tra privati. Pure in questo caso verranno rispettate tutte le norme di sicurezza.

Oltre alle vetture verrà allestito un padiglione apposito dedicato ai ricambi con circa 200 aziende selezionate che esporranno le proprie parti. I biglietti per poter partecipare alla Milano AutoClassica 2020 saranno acquistabili sul sito Web ufficiale a partire dal 20 luglio al prezzo di 20 euro per l’ingresso giornaliero comperato online oppure 25 euro alla cassa.

In alternativa, è disponibile un abbonamento valido per tre giorni al costo di 50 euro online o 60 euro alla cassa. Previsti anche degli sconti per i più giovani, oltre a un pacchetto famiglia. L’evento si svolgerà presso Rho Fiera Milano dalle 9:30 alle 19:00 di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre.