Renault spiega perché ha scelto Alonso invece di Vettel o Bottas

Cyril Abiteboul, capo della Renault in Formula 1, ha spiegato perché ha optato per il ritorno di Fernando Alonso invece di scommettere su Sebastian Vettel o anche su Valtteri Bottas. Tutti e tre erano disponibili per la stagione 2021 poiché i contratti di Vettel e Bottas scadono alla fine di quest’anno e Alonso ha chiuso la sua partecipazione alla 500 miglia di Indianapolis il 23 agosto. I francesi dovevano trovare un sostituto per Daniel Ricciardo – che andrà alla McLaren – per accompagnare Esteban Ocon nel 2021 e, naturalmente, hanno analizzato i vari candidati. In quella situazione, hanno scelto Fernando per la sua motivazione e la sua capacità mentale.

Il team principal di Renault ha dichiarato che nella scelta del nuovo pilota gli elementi che ha tenuto maggiormente in considerazione sono la motivazione e la struttura mentale. “Il talento è lì con Fernando ed è anche con Vettel e Bottas. Non c’è dubbio al riguardo”, ha detto Abiteboul, secondo il sito web Motorsport.com. “Ma, sai, la combinazione di mentalità e motivazione erano elementi importanti”, ha aggiunto il capo del marchio del diamante a proposito dei motivi che hanno portato alla firma di Alonso. D’altra parte, Cyril rivela che Flavio Briatore è stato uno degli architetti di questo accordo e, poiché mantiene un ottimo rapporto con lui, spera di ricevere consigli per costruire uno stretto rapporto con Alonso.

Insomma il capo della Renault ha lasciato intendere molto chiaramente che se alla fine Alonso è tornato in Formula 1 ed in particolare nel team francese il merito è sicuramente di Briatore che ancora oggi mantiene stretti contatti con la scuderia transalpina ed in particolare proprio con Cyril Abiteboul

