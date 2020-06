Brundle: “Hamilton, pilota Ferrari? Finirà frustrato come Alonso o Vettel”

Martin Brundle mette in guardia Lewis Hamilton sul firmare con la Ferrari. L’ex pilota di Formula 1 ritiene che il sette volte campione dovrebbe tener conto delle reali possibilità del team e non solo di quanto sia bello dire ” sono un pilota della Ferrari”. Brundle, un pilota negli anni ’80 e ’90, sa che ogni pilota vuole correre per la Ferrari un giorno a causa della storia del team. Tuttavia, avverte Hamilton di quanto avvenuto nel team di Maranello nell’ultimo decennio e lo avverte che è una decisione che deve essere considerata attentamente, dal momento che crede che potrebbe finire frustrato proprio come avvenuto con Fernando Alonso e Sebastian Vettel quando non potevano proclamarsi campioni con la Scuderia.

“Sarebbe una bella cosa da vedere, ma Michael Schumacher era un eroe della Ferrari, poi è andato in Mercedes, ha rotto il legame con la Ferrari e non ha funzionato”, ha detto Brundle in commenti sul quotidiano britannico Daily Mail. “Lewis dovrebbe lasciare una società in cui ha disputato quasi tutta la sua carriera professionale e dovrebbe pensarci molto se fosse solo per la voglia di essere un pilota Ferrari”, ha detto. “E dov’è la Ferrari? Gli daranno una macchina vincente o finirà frustrato come Fernando Alonso o Sebastian Vettel? ” ha detto Brundle.

Questa mossa è già esclusa entro il 2021, poiché la Scuderia ha Leclerc e Sainz, motivo per cui Brundle ritiene che l’unica circostanza in cui Hamilton guarderebbe verso la Ferrari sarebbe se la Mercedes interrompesse il suo programma in Formula 1. “Se Toto se ne andasse e la Mercedes si ritirasse a causa di problemi dovuti alla pandemia e al taglio delle spese, tutto cambierebbe. Quindi penso che Hamilton in quel caso debba dare un’occhiata alla Ferrari”, ha detto Brundle per chiudere.

