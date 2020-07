Jeep Gladiator Altitude: disponibile online il configuratore

La settimana scorsa, Jeep ha presentato ufficialmente il nuovo Jeep Gladiator Altitude per il model year 2020. Il pick-up di medie dimensioni in edizione speciale è trapelato inizialmente all’inizio di giugno ma solo nelle scorse ore è disponibile sul sito Web di Jeep.com il configurazione per creare l’esemplare preferito.

È possibile aggiungere diversi optional alla variante Altitude dato che si basa sul popolare pacchetto Sport S. Innanzitutto, ci sono ben nove colorazioni a disposizione per il Gladiator Altitude: Black, White, Firecracker Red, Billet Silver, Granite Crystal, Sting-Gray, Hydro Blue, Gator e Gobi sono disponibili di serie mentre per le tonalità Billet Silver, Granite Crystal e Hydro Blue bisogna aggiungere 245 dollari (217 euro).

Jeep Gladiator Altitude: la nuova versione può essere configurata online sul sito Web ufficiale

Esternamente, la casa automobilistica americana dà la possibilità di aggiungere diversi optional fra cui la copertura per il cassone. I pacchetti disponibili sono davvero tanti come ad esempio quello dedicato ai fumatori, il cruise control adattivo + l’avviso di collisione frontale, la possibilità di aggiungere il display touch da 8.4 pollici e così via.

Per gli interni, invece, il Gladiator Altitude può essere equipaggiato con un altoparlante Bluetooth, un impianto audio premium Alpine, una cinghie di fissaggio per il parabrezza, il kit Trail Rated di Jeep e molto altro ancora. Il motore Pentastar V6 da 3.6 litri può essere abbinato opzionalmente al cambio automatico 850RE a 8 velocità e al differenziale posteriore Trac-Lok.

Data la popolarità dei pacchetti a tema scuro proposti da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si suoi veicoli, sicuramente il Jeep Gladiator Altitude riscontrerà un grande successo negli Stati Uniti. Il prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) per questa variante parte da 40.340 dollari (35.735 euro).