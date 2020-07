Jeep Gladiator Altitude debutta negli Stati Uniti

La gamma del nuovo Jeep Gladiator si sta espandendo sempre di più in quanto nelle scorse ore la casa automobilistica americana ha presentato la nuova versione Altitude. Basata sull’allestimento Sport S, il Gladiator Altitude dispone di badge e hardtop neri. Il pick-up propone anche dei cerchi in alluminio da 18″ con finitura in Granite Crystal e degli pneumatici Bridgestone Dueler All-Terrain.

Altre caratteristiche esterne offerte dal Jeep Gladiator Altitude includono parafanghi in tinta con la carrozzeria e una griglia frontale con inserti in grigio scuro. Questi ultimi si trovano anche sugli anelli dei fari.

Jeep Gladiator Altitude: ufficiale negli USA la nuova versione del popolare pick-up

I cambiamenti interni sono in misura inferiore rispetto all’esterno in quanto abbiamo dei sedili in tessuto nero e un volante avvolto in pelle con cuciture nere. Non mancano delle finiture e delle cornici in Wizard Black.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento, il Gladiator Altitude propone aria condizionata, alzacristalli elettrici, sistema di infotainment con display touch da 5 pollici, impianto audio composto da 8 altoparlanti e sistema keyless.

La potenza è fornita dal noto motore Pentastar V6 da 3.6 litri che produce 289 CV e 353 nm di coppia massima. Tale propulsore è collegato a un cambio automatico a 8 marce associato a un sistema di trazione integrale standard.

In una dichiarazione Jim Morrison, Head of Jeep Brand, ha detto: “Il nostro Jeep Gladiator Altitude è la risposta diretta ai clienti che chiedono un aspetto scuro direttamente dalla fabbrica. Siamo entusiasti del fatto che il popolare modello Altitude si unisca alla gamma Gladiator ed è un altro modo per Jeep di connettersi con i clienti“.

Il nuovo Jeep Gladiator Altitude arriverà presso le concessionarie statunitensi molto presto a un prezzo di partenza di 40.340 dollari (35.767 euro).