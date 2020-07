Fiat E-Ducato: un prototipo verrà utilizzato dal Gruppo Arcese

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e il Gruppo Arcese, azienda leader nel settore della logistica e del trasporto internazionale, hanno firmato un accordo che prevede l’utilizzo da parte di quest’ultima di un prototipo del nuovo Fiat E-Ducato. Si tratta del primo modello completamente elettrico sviluppato da Fiat Professional, pensato per il trasporto su strada per il primo e l’ultimo miglio.

La collaborazione firmata dalle due aziende è all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione e contribuisce alla ripartenza economica del paese in uno dei settori più colpiti dalle trasformazioni che stanno cambiando il mondo della mobilità. Oltre a questo, la partnership tra FCA e il Gruppo Arcese testimonia l’impegno di entrambe di ricercare costantemente delle soluzioni innovative con cui soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Fiat E-Ducato: a novembre partiranno i test di un prototipo presso il Gruppo Arcese

Il nuovo Fiat E-Ducato risponde perfettamente alle aspettative di Arcese: i servizi di distribuzione in ambito cittadino e near urban veloci, affidabili e sostenibili. La presentazione del nuovo E-Ducato è stata fatta in anteprima ai vertici aziendali del Gruppo Arcese durante un’incontro organizzato all’FCA Safety Center di Orbassano.

In tale occasione, Domenico Gostoli – responsabile LCV Electrification Programs, ha dichiarato: “Fiat Professional, coerentemente con la sua mission di marchio dedicato ai veicoli commerciali leggeri, è fiera di poter rispondere in maniera puntuale alle esigenze di mobilità sostenibile di un cliente della forza di Arcese, eccellenza storica nel mondo dei trasporti internazionali. L’integrazione delle rispettive professionalità diventa elemento chiave e fondamentale di due realtà con esigenze complementari, ma entrambe orientate verso lo stesso obiettivo di sostenibilità ambientale“.

Secondo i dati forniti da Fiat Professional, il nuovo furgone a zero emissioni è in grado di garantire un’autonomia compresa fra 200 e oltre 360 km in normali condizioni ambientali e a seconda del tipo di batteria scelta. Nonostante l’implementazione di un motore elettrico, la volumetria di carico rimane best-in-class nel segmento dei Large Van: dai 10 ai 17 m³ con portata fino a 1950 kg.

A partire da novembre, il Gruppo Arcese potrà utilizzare un prototipo del furgone elettrico dotato di una batteria da 47 kWh per effettuare consegne nel centro di Milano. In questo modo, Fiat Chrysler Automobiles raccoglierà dati e feedback utili per ottimizzare il mezzo, per poi portarlo successivamente in commercio. Allo stesso tempo, Arcese avrà la possibilità di valutare al meglio come potenziare la sua flotta di veicoli destinata alle attività di primo e ultimo miglio.

Le dichiarazioni dei dirigenti di FCA e Gruppo Arcese

Matteo Arcese, Executive President del Gruppo Arcese, ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere tra i primi operatori logistici a partecipare a questa fase sperimentale grazie a una partnership che possiamo definire davvero all’avanguardia nell’ambito dell’elettrificazione. La nostra è una collaborazione ormai pluriennale, che ci vede impegnati non solo come clienti di FCA, ma anche come fornitori di servizi di trasporto e logistica per alcuni brand del Gruppo. L’E-Ducato rappresenta per noi oggi un tassello importante che va a inserirsi nell’insieme di attività volte a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati in allineamento con le politiche e le iniziative legislative dell’Unione Europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Un’ulteriore conferma dell’impegno della nostra azienda nel rappresentare un modello d’impresa socialmente responsabile“.

Roberto Di Stefano, responsabile dell’ente e-Mobility di FCA, ha dichiarato: “È un rapporto consolidato da anni di fruttuosa collaborazione e conoscenza reciproca. Lavorare insieme da tanto tempo ci aiuta a sviluppare idee innovative che possono fare la differenza per la mobilità del futuro. Il trasporto delle merci è una parte fondamentale in uno scenario complesso e in costante evoluzione. Questa nuova partnership con Arcese ci permetterà di lavorare al meglio per ripensare e migliorare il futuro della mobilità“.