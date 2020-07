Ferrari 308 GTB Gruppo 4 con cambio manuale in azione!

La Ferrari 308 GTB Gruppo 4 che trovate nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da HillClimb Monsters, è stata costruita e guidata dal pilota rumeno Horatiu Ionescu Cristea. In questa clip, la vettura è stata immortalata durante la gara Trofeul Sinaia Hillclimb.

È sicuramente un piacere ascoltare la colonna sonora del motore V8 da oltre 300 CV e la parte di on-board dove è possibile vedere alcuni cambi di marcia visto che si tratta di un esemplare con trasmissione manuale.

Ferrari 308 GTB: una replica molto fedele sfreccia in una gara in salita

La 308 GTB in questione è stata immatricolata nel 1977 e successivamente trasformata dal pilota Cristea fino a raggiungere le specifiche attuali. Sotto il cofano troviamo il motore Ferrari F106 AB V8 da 3 litri a carter secco con carburatori, messo a punto dalla Formula GT per sviluppare una potenza di 320 CV a 8000 g/min con aspirazione naturale.

Per gareggiare nelle gare in salita, l’auto è stata equipaggiata con un impianto di scarico appositamente realizzato e con pannelli in fibra di vetro per raggiungere un peso finale di soli 1050 kg. Si tratta di una replica piuttosto fedele dell’auto del Gruppo 4 portata al massimo delle sue capacità.

L’idea di costruire una 308 GTB da rally nacque grazie a Michelotto. Nel 1978, in seguito ad un finanziamento ricevuto dal pilota di rally Nico Grosoli, riuscì ad ottenere una maggiore assistenza dalla fabbrica del cavallino rampante. All’epoca, Lancia era il concorrente ufficiale del Gruppo Fiat nel Campionato mondiale di rally.

Sebbene anche Ferrari appartenesse al gruppo torinese, l’auto riuscì ad ottenere il supporto ufficiale da Maranello. Quest’ultima fornì i telai nudi e i motori della 308 GTB per permettere a Michelotto di costruire delle auto da rally complete. Complessivamente, furono assemblate 11 Ferrari 308 GTB con specifiche del Gruppo 4 che parteciparono alle gare di rally dal ‘78 all’83.