Nuova Fiat Panda: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Sappiamo già che a settembre arriverà una nuova Fiat Panda. Non si tratterà ovviamente di una nuova generazione ma del restyling del modello attuale. In tanti si domandano esattamente in cosa consisterà questo aggiornamento. Al momento non vi sono notizie ufficiali a proposito di questo veicolo tuttavia in base alle indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi e alla foto spia pervenute in redazione siamo in grado di ricapitolare tutto quello che sappiamo fino a questo momento sulla nuova Fiat Panda.

Innanzi tutto la data di debutto dovrebbe coincidere con l’evento che Fiat ha intenzione di organizzare a settembre per festeggiare i primi 40 anni del famoso modello. Per quanto riguarda i cambiamenti che riguarderanno la vettura, la nuova Fiat Panda dovrebbe subire un aggiornamento estetico con nuovi cerchi, nuovi colori e nuovo logo Fiat. Altra novità importante dovrebbe riguardare la presenza di un nuovo schermo per il sistema multimediale Uconnect in plancia con nuovi contenuti. Anche gli interni probabilmente subiranno qualche lieve modifica.

A livello tecnico è già stato introdotto il nuovo motore 1.0 Hybrid 70CV 12Volt anche sull’allestimento Easy. L’altra grande novità relativa a Panda dovrebbe riguarda l’inserimento in gamma di un nuovo allestimento: Panda Sport. Lo sbarco in concessionaria del restyling di Panda dovrebbe avvenire sempre in autunno. Ricordiamo infine che questo è l’ultimo restyling che subirà Panda. Successivamente il modello come lo conosciamo oggi verrà meno. Al suo posto arriverà una famiglia di vetture con presenza nei segmenti B, C e D del mercato. Non è ancora chiaro però se l’auto continuerà a chiamarsi Fiat Panda.

