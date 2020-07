Volo Auto Museum manterrà in mostra il Generale Lee con la bandiera confederata

In questi ultimi giorni, diverse città e stati stanno rimuovendo le statue dei soldati confederati. Inoltre, la bandiera degli stati confederati recentemente è stata bandita dagli eventi NASCAR e presto sarà rimossa dalla bandiera dello stato del Mississippi. Questa è famosa per essere presente anche sulla Dodge Charger utilizzata nella famosissima serie televisiva statunitense Hazzard (The Duke of Hazzard).

Conosciuta come Generale Lee, la vettura dispone della bandiera confederata in primo piano sul tetto che ha causato polemiche per diversi anni. Nonostante ciò, il Volo Auto Museum non nasconderà il suo esemplare che è l’ultimo sopravvissuto della prima stagione della serie TV.

Generale Lee: la Dodge Charger con bandiera confederata continuerà ad essere esposta nel Volo Auto Museum

Parlando con la Northwest Herald, Brian Grams – direttore del museo – ha affermato che la speciale Dodge Charger fa parte della storia e ci sono persone di ogni razza e nazionalità che ricordano la famosa serie televisiva e quindi non vengono offese in alcun modo.

Grams ha continuato dicendo che la vettura è un pezzo di storia e si trova in un museo. Il direttore del Volo Auto Museum ha detto che ci sono altri oggetti peggiori nell’edificio militare rispetto al Generale Lee.

Mentre la bandiera degli Stati confederati viene vista da alcuni come un segno di razzismo, Brian Grams afferma di non aver ricevuto alcuna lamentela al riguardo. Al contrario, egli ha dichiarato che diverse persone hanno commentato positivamente il museo.

La serie TV Hazzard si è svolta tra il 1979 e il 1985 per sette stagioni complessive, che tra l’altro hanno portato anche a un film nel 2005 con Johnny Knoxville e Seann William Scott. Nel corso degli ultimi anni sono state realizzate diverse repliche e tribute car della Dodge Charger “Generale Lee” utilizzata nella serie televisiva.