Acquisto auto online: le persone anziane sono ora più propense dopo il covid

L’acquisto di auto online sta diventando sempre più una cosa allettante per i conducenti più anziani, secondo l’ultimo studio condotto nel Regno Unito da Buyacar. Sulla scia del lockdown causato dal coronavirus, il portale Internet afferma di aver identificato dei cambiamenti inattesi negli atteggiamenti degli acquirenti di veicoli suddivisi per genere ed età.

In particolare, gruppi di consumatori precedentemente scettici hanno deciso di acquistare auto rapidamente con pochi click in stile Amazon. Solitamente, la base clienti di Buyacar è stata molto giovane, con una crescita delle vendite trainata dalle donne.

Acquisto auto online: alcune persone prima scettiche ora preferiscono comperare in pochi click

Una nuova ricerca sulle future intenzioni dei consumatori mostra che gli uomini e le persone più anziane sono meno cauti nell’acquistare auto online rispetto a qualsiasi altro momento. Oggi, quasi un automobilista su quattro sostiene di essere pronto a comperare una vettura online senza vederla ma per la prima volta la fiducia aumenta con l’età. Ad esempio, quest’ultima sta ora crescendo tra i conducenti più grandi e raggiunge il picco nella fascia di età 35-44 anni.

Sempre secondo l’indagine, gli uomini ora sono più fiduciosi delle donne nel comperare online senza effettuare un test drive o vedere la vettura dal vivo. In generale, lo scetticismo sta scomparendo in tutti i gruppi di consumatori.

Andy Oldham, amministratore delegato di BuyaCar, ha detto: “Per la prima volta dal lancio di Buyacar avvenuto 18 anni fa, siamo in grado di dire con fiducia che l’esperienza di acquisto di auto online è per tutti“.

Oldham ha proseguito dicendo: “Gli ingenti investimenti delle nuove imprese in questo mercato sono un segno del fatto che l’acquisto online è pronto a diventare il metodo principale con cui le persone comperano auto domani. La nostra ultima ricerca conferma che questo mercato non sta solo crescendo rapidamente ma si sta rapidamente evolvendo da una nicchia per i giovani a un’opzione mainstream per tutti gli acquirenti di auto“.