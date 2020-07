Formula 1: è di Bottas la prima pole della stagione

Valtteri Bottas ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Formula 1 d’Austria, primo appuntamento con il campionato del mondo del 2020. Il pilota finlandese di Mercedes è riuscito ad avere la meglio sul compagno di squadra Lewis Hamilton con il tempo di 1:02,939, precedendo di 12 millesimi il sei volte campione del mondo. Al terzo posto si è classificato il pilota olandese di Red Bull Max Verstappen, al quarto posto Lando Norris con la McLaren e al quinto posto Albon con l’altra Red Bull. Sesta posizione per Perez su Racing Point.

Formula 1: pole di Bottas in Austria inizio disastroso per le due Ferrari

Solo settima la prima delle Ferrari di Charles Leclerc. Ottavo posto per il futuro pilota di Ferrari, Carlos Sainz, con l’altra McLaren. Al nono posto Lance Stroll. Chiude la top ten Daniel Ricciardo con la sua Renault. Molto male Sebastian Vettel eliminato alla Q2 che partirà domani dalla posizione numero 11. Il quattro volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport non ha nascosto tutta la sua amarezza.

Malissimo le due Alfa Romeo Racing con Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen rispettivamente alla posizione numero 18 e 19 eliminati alla Q1. Ricordiamo che Il via del Gran Premio d’Austria verrà dato alle 15:10 di domenica 4 luglio. In totale sono previsti 71 giri per una distanza di 306,452 km. Si spera ovviamente che domani la situazione per Ferrari e Alfa Romeo possa migliorare notevolmente.

