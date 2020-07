Dodge Viper GTS: questo esemplare del 1996 ha percorso appena 60 km

La Dodge Viper GTS è giunta sul mercato nel 1996 con il modello di seconda generazione della famosa sportiva. Abbiamo di fronte sostanzialmente una versione più potente della RT/10 con 456 CV. In aggiunta, la GTS ha debuttato anche con il particolare design del tetto, studiato appositamente per consentire al guidatore di adattarsi comodamente al volante indossando il casco da corsa.

Il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare un articolo a questo esemplare è perché ha percorso appena 60 km, quindi il prestante motore V10 da 8 litri è praticamente immacolato. Altre novità introdotte con la Viper GTS del ‘96 includono il portellone posteriore in vetro e l’impianto di scarico con un unico terminale posto centralmente realizzato in acciaio inossidabile.

Dodge Viper GTS: un bellissimo esemplare blu è in cerca di un nuovo proprietario

La carrozzeria di questa unità è rifinita nella colorazione Viper GTS Blue, caratterizzata da strisce da corsa bianche che si estendono fino ai paraurti anteriori e posteriori. In aggiunta, la sportiva dispone di cerchi lega a cinque razze da 17″ con pinze freno anteriori dotate del logo Viper.

Gli interni di questa Viper GTS sono rifiniti in nero e sono caratterizzati da sedili in pelle, lettore CD Alpine originale, volante e cambio rivestito in pelle, alzacristalli e specchietti elettrici e aria condizionata. Per quanto riguarda il propulsore V10, questo è abbinato a un cambio manuale a 6 marce e alla trazione posteriore.

Secondo l’annuncio di vendita pubblicato su Bring A Trailer, questa Dodge Viper GTS del 1996 ha ricevuto una completa revisione nel novembre del 2019. In particolare, i meccanici hanno sostituito l’olio, pulito il sistema di alimentazione, è stata cambiata la batteria ed è stata effettuata una manutenzione all’impianto di raffreddamento.

La Viper GTS costava nuova 69.300 dollari (61.603 euro) ma, al momento della stesura di questo articolo, l’esemplare del ‘96 ha raccolto 77.000 dollari (68.447 euro) e inoltre mancano ancora tre giorni alla chiusura dell’asta online.