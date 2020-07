Jeep Renegade Jeepster inizia ad arrivare nelle concessionarie USA

In un recente articolo abbiamo riportato che Jeep ha deciso di far tornare la famosa targhetta Jeepster all’interno della gamma del Jeep Renegade sotto forma di un modello in edizione speciale.

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha comunicato che il Renegade Jeepster 2020 sta iniziando ad arrivare presso le concessionarie statunitensi del marchio di FCA. La nuova special edition si basa sull’allestimento Sport entry-level e porta con sé diversi equipaggiamenti.

Jeep Renegade: l’edizione speciale Jeepster arriva negli showroom degli Stati Uniti

Esternamente abbiamo dei cerchi in alluminio verniciati in granito da 19″, degli pneumatici all-season BSW 235/45 R19, una griglia frontale con barre in nero lucido e un badge in nero lucido.

Internamente, il Jeep Renegade Jeepster propone dei sedili in tessuto nero con cuciture in tinta unita, delle prese d’aria con cornici in metallo, il sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 7 pollici, supporto per Apple CarPlay e Android Auto, avvio remoto e ingresso senza chiave.

Le colorazioni disponibili, invece, sono tre: Colorado Red, Black e Brilliant Blue. Quest’ultima viene proposta di serie sul Jeepster mentre le altre due sono disponibili come optional al prezzo di 245 dollari (217 euro).

Il Jeep Renegade Jeepster 2020 nasconde sotto il cofano il motore a quattro cilindri in linea Tigershark MultiAir da 2.4 litri abbinato alla trasmissione automatica 948TE a 9 rapporti. Questo è in grado di sviluppare una potenza di 183 CV a 6400 g/min e 237 nm di coppia massima a 3900 g/min.

Inoltre, il Jeepster viene offerto sia in versione con trazione anteriore che integrale 4×4. Per poter trasformare un Renegade Sport nel Jeep Renegade Jeepster è necessario aggiungere 1895 dollari (1684 euro) al prezzo del modello.