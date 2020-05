Jeep Renegade: il marchio riporta in vita il nome Jeepster

Jeep sta riportando in vita la famosa targhetta Jeepster. I fan della casa automobilistica americana ricorderanno sicuramente l’originale Jeepster prodotto dal 1948 al 1950, sviluppato per colmare un vuoto nella gamma lasciato aperto dal segmento delle auto.

In due anni il brand di FCA riuscì a produrre circa 20.000 esemplari del Jeepster originale. Nel 1966, Jeep presentò al pubblico il C-101 Jeepster Commando che rimase sul mercato fino al 1972. Il nome fu poi ripreso da un concept del 1998 chiamato Jeep Jeepster.

Jeep Renegade Jeepster: il marchio aggiunge una versione in edizione speciale alla gamma del SUV

Arrivando al 2020, la casa automobilistica statunitense ha deciso che porterà l’iconica targhetta su un modello in edizione speciale del Jeep Renegade 2020. Tale SUV sarà basato sull’allestimento Sport entry-level e proporrà diverse caratteristiche interessanti. Esternamente troveremo dei cerchi in alluminio verniciati in granito da 19″, degli pneumatici BSW all-season 235/45R19, una griglia frontale con inserti in nero lucido e le decalcomanie Jeepster sulle portiere.

Sempre esternamente, il SUV verrà proposto in diverse colorazioni tra cui Colorado Red e Black. Internamente, il Jeep Renegade Jeepster offrirà dei sedili in tessuto nero con cuciture in tinta unita, il sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, avvio remoto, ingresso senza chiave e cornici delle prese d’aria in metallo.

Il Jeep Renegade Jeepster 2020 avrà sotto il cofano il motore a quattro cilindri in linea Tigershark MultiAir da 2.4 litri abbinato alla trasmissione automatica 948TE a 9 velocità. Tale propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 191 CV a 6400 g/min e 237 nm di coppia massima a 3900 g/min.

Inoltre, il Jeepster sarà disponibile sia in versione a trazione anteriore che a trazione integrale 4×4. Per quanto riguarda il prezzo, la nuova versione del Jeep Renegade costa 1895 dollari (1750 euro) in più del Renegade Sport.