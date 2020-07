Dodge conferma l’uscita dalla gamma di Journey e Grand Caravan

L’attuale gamma di Dodge proposta negli Stati Uniti include alcuni veicoli abbastanza vecchi. Esempi sono i Dodge Journey e Grand Caravan che usciranno di produzione quest’anno. Il Journey è stato originariamente presentato durante il Salone di Francoforte del 2007 e lanciato negli USA un anno dopo.

Progettato per offrire una combinazione unica di versatilità e flessibilità in un pacchetto sportivo ed elegante, il modello è basato sull’Avenger. Nonostante i materiali poco premium, il veicolo veniva proposto sul mercato a un prezzo base davvero interessante (19.985 dollari – 17.789 euro) e offriva posti a sedere per un massimo di sette persone.

Dodge Journey e Grand Caravan: i due veicoli usciranno di produzione quest’anno

La casa automobilistica americana, però, non ha riscosso il successo tanto sperato in quanto il crossover ha collezionato solo circa 50.000 esemplari per i primi quattro anni della sua esistenza nel mercato statunitense. Il Dodge Journey ha ricevuto un aggiornamento importante per il model year 2011. Questo ha portato con sé degli interni riprogettati e delle nuove sospensioni.

Il crossover era dotato, inoltre, del nuovo motore V6 da 3.6 litri che sviluppava una potenza di 287 CV e 352 nm di coppia massima. Nonostante ciò, il veicolo ha continuato ad invecchiare e il marchio di FCA non ha fatto nulla per aggiornarlo. Il model year 2020 è disponibile esclusivamente con un motore a quattro cilindri da 2.4 litri con potenza di 174 CV e 224 nm, abbinato a una trasmissione automatica a 4 rapporti.

Per quanto riguarda il Dodge Grand Caravan, pur avendo un design poco elegante è stato il veicolo più venduto della casa americana. Basti pensare che solo l’anno scorso sono state vendute 122.648 unità negli States, posizionandolo avanti a Charger (96.935), Challenger (60.997) e Durango (67.599).

Proprio come il Journey, parliamo di un veicolo abbastanza vecchio in quanto è stato presentato durante il Salone di Detroit del 2007. Tuttavia, FCA ha deciso di non offrire una versione Dodge della Chrysler Pacifica in quanto il suo posto sarà preso dal Voyager come il minivan più economico del gruppo automobilistico italo-americano.