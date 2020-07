Mercato auto in Francia: +1,2% di vendite di nuove vetture nonostante il coronavirus

Poco fa abbiamo riportato che le immatricolazioni di nuove auto in Italia hanno iniziato a dare i primi segnali di ripresa. Giugno si è chiuso con un -23,1% a 132.457 nuove vetture vendute rispetto alle 172.312 di giugno 2019.

I dati diffusi dall’associazione nazionale dei produttori francese mostra un segnale di ripresa davvero positivo per il mercato auto della Francia. Infatti, a giugno 2020 è stata registrata una crescita dell’1,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nello specifico, sono state vendute 233.818 nuove auto.

Mercato auto in Francia: oltre 233.000 nuove vetture vendute a giugno 2020

Da sottolineare comunque i due giorni lavorativi in più ottenuti a giugno rispetto a maggio. Si tratta di un risultato davvero importante se consideriamo l’attuale situazione economica dell’Europa e il lungo lockdown causato dal coronavirus che ha portato alla chiusura delle concessionarie e al blocco totale del settore automobilistico.

Le immatricolazioni registrate a marzo, aprile e maggio non facevano molto sperare in una ripresa così veloce, con percentuali rispettive del 72%, 88,8% e 50,3%. Entrando più nello specifico, il Gruppo Renault (con Dacia e Alpine) ha registrato una crescita del 6,5% mentre il gruppo PSA ha perso il 9,1%.

Questo risultato è stato reso possibile grazie alle misure adottate dal governo Macron che prevede dalla fine di maggio dei forti incentivi per tutti coloro che acquistano auto elettriche e in generale vetture nuove e usate. Analizzando le vendite di nuove auto nei primi sei mesi del 2020 sempre in Francia, emerge un calo del 38,6% a 715.802 esemplari immatricolati.