Ferrari GTC4Lusso e Abarth 595 Competizione: due one-off di Lapo Elkann andranno all’asta

Lapo Elkann metterà in vendita due modelli one-off personalizzati da Garage Italia durante un’asta benefica che si terrà a Milano giovedì 16 luglio. Parliamo delle esclusive Ferrari GTC4Lusso Azzurra e Abarth 595 Competizione Azzurra. Le due vetture verranno proposte all’asta assieme alla Fondazione LAPS e al Gruppo Wannenes.

Secondo le stime di vendita, le due one-off dovrebbero essere vendute a un prezzo compreso fra 375.000 euro e 750.000 euro. L’intera somma ricavata sarà devoluta alla Fondazione LAPS per sviluppare un progetto di recupero di minori con problemi di tossicodipendenza o a rischio di caduta in substrati criminali e un altro programma che ha l’obiettivo di contrastare le dipendenze digitali.

Ferrari GTC4Lusso e Abarth 595 Competizione: le esclusive one-off Azzurra verranno proposte all’asta

La GTC4Lusso Azzurra e la 595 Competizione Azzurra saranno vendute senza alcun costo d’asta applicato dal Gruppo Wannenes. Oltre alle due esclusive one-off, il lotto comprenderà 42 auto da collezione davvero interessanti fra cui un’Alfa Romeo 1900 Super Sprint Touring Superleggera terza serie del 1955 con stima tra 170.000 e 250.000 euro e una Ferrari 488 Spider del 2018 con stima compresa fra 200.000 e 280.000 euro. Sempre durante l’asta benefica verranno offerti alcuni pezzi di ricambio di Alfa Romeo e una collezione di Automobilia Ferrari.

Guido Wannenes ha dichiarato: “Nell’asta organizzata a Garage Italia di Classic & Sport Cars ci saranno la Ferrari GTC4Lusso Azzurra e la 595 Abarth Azzurra Tender di Lapo Elkann che ha deciso di venderle tramite Wannenes per donare il ricavato alla Fondazione. Un grande gesto da parte di un grande ambasciatore del made in Italy nel mondo e un’opportunità unica per i collezionisti di acquisire due auto iconiche, simbolo dell’eleganza e del gusto italiani, e contemporaneamente di fare del bene“.

Lapo Elkann, invece, ha detto: “Sono molto legato a queste autovetture perché entrambe presentano i miei due colori preferiti l’Azzurro Lapo e il Blu Navy Garage Italia, tonalità esclusive brevettate per me da BASF. Quando le ho acquistate ho seguito e curato in prima persona ogni minimo dettaglio della loro customizzazione perché volevo che fossero due esemplari totalmente unici e iconici. Ora sono felice di mettere questi due esemplari all’asta perché con il ricavato Fondazione LAPS svilupperà azioni volte a migliorare la vita di tanti minori che si trovano in condizioni di disagio psicologico o socioeconomico. Chi le acquisterà potrà, quindi, vivere delle emozioni uniche e al contempo contribuire a un nobile fine“.

La Ferrari GTC4Lusso Azzurra, con motore V12 da 690 CV di potenza, è stato commissionato e personalizzato da Lapo Elkann. L’allestimento curato da Garage Italia dispone di due diverse tonalità di azzurro. Abbiamo una carrozzeria dipinta in Blue Navy Garage Italia e una parte frontale con l’esclusivo colore Azzurro Lapo. Dello stesso colore è anche la striscia che percorre tutta la lunghezza della vettura. Non mancano delle pinze freno Brembo personalizzate con il logo di Garage Italia e dei cerchi in lega dello stesso colore del frontale.

Lapo Elkann ha commissionato a Garage Italia anche uno speciale esemplare della Abarth 595 Competizione anch’essa chiamata Azzurra. Oltre alla stessa configurazione esterna della GTC4Lusso, abbiamo degli interni completamente personalizzati con sedili, cruscotto, cielo, tunnel centrale e pannelli delle portiere rivestiti in pelle Foglizzo.