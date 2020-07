Fiat Fiorino: ecco come immaginano la nuova generazione in Brasile

La nuova Fiat Strada sta suscitando grande scalpore in Brasile poiché, dopo quasi vent’anni, uno dei prodotti di maggior successo dell’azienda italiana è stato completamente rinnovato per continuare ad essere un punto di riferimento nel suo segmento. Ma il nuovo pick-up servirà anche come ispirazione per altri prodotti: qualche giorno fa il sito web Overboost.br ha pubblicato una proiezione di quella che sarebbe una nuova generazione del Dobló e ora lo ha fatto ipotizzando anche la nuova Fiat Fiorino, uno dei classici regionali della casa italiana.

È noto che il piccolo veicolo utilitario riceverà presto un aggiornamento abbastanza importante, non tanto in termini di design esterno, che rimarrebbe praticamente lo stesso, ma a livello meccanico -incorporando il motore a benzina Firefly 1.3-, servosterzo elettrico, una riprogettazione del cruscotto simile quello del controllo della stabilità. Ma tra qualche anno, ci si aspetta una nuova generazione ed è ciò che i designer del sito web brasiliano hanno immaginato.

Basato sulla versione Endurance – entry-level – della Strada, la nuova Fiat Fiorino così come immaginata condivide lo stesso frontale, con i fari sottili e allungati, la griglia con l’emblema del marchio in lettere e non con il logo e il paraurti in plastica. nero per evitare graffi di parcheggio. Queste protezioni si estenderebbero sui passaruota e sulla parte inferiore del corpo.Di profilo, lo stile è abbastanza simile al modello che conosciamo, con il tetto alto e l’area di carico più alta, una caratteristica che il Fiorino mantiene dalle sue origini.

Le novità principali riguarderebbero il retro, dove i designer di Overboost hanno proposto due alternative: mantenere i fari della Strada o dargli la propria personalità, con fari alti come quello attuale. Riteniamo che questa sia la scelta giusta. Un altro dettaglio che dovrebbe essere confermato è quello relativo alle porte asimmetriche. Se questo progetto diventasse realtà, stimiamo che la nuova generazione vedrebbe la luce solo tra il 2022 e il 2023.

