Vettel: “Sono pronto a dare il massimo”

Sebastian Vettel ha ottenuto vittorie in 14 gran premi per la Ferrari da quando ha firmato nel 2015. Vettel ha innescato il mercato dei trasferimenti dei piloti durante il blocco quando ha annunciato che si sarebbe allontanato dalla Ferrari alla fine del 2020. La Scuderia ha agito rapidamente facendo firmare il pilota della McLaren Carlos Sainz come sostituto del tedesco, con Daniel Ricciardo che passa dalla Renault alla McLaren. La speculazione ha costantemente collegato Vettel al posto vacante della Renault, ma per il momento Vettel è focalizzata sul ritorno al business in Ferrari.

Vettel ha riconosciuto come non sia un segreto che lui ma anche gli altri piloti della Formula 1 non vedano l’ora di scendere in pista visto il lungo stop che hanno vissuto. “All’inizio, la pausa è stata piacevole, visto che normalmente viaggiamo sempre in giro per il mondo e abbiamo poco tempo da trascorrere con la famiglia e gli amici, ma è giunto il momento di tornare in pista.” Il tedesco però dice di essere pronto a tornare in pista e a dare il massimo. Non vede l’ora di correre al red Bull Ring, un circuito molto veloce che si corre in altura e che a lui personalmente piace molto.

Il team principal Mattia Binotto ha rivelato martedì che la Ferrari non porterà alcun aggiornamento in Austria, ma eseguirà la stessa vettura con le specifiche dei test utilizzata nei test pre-stagionali di Barcellona. Riducendo le aspettative per l’apertura dei due fine settimana in Austria, Vettel ha aggiunto che lui e il suo team devono essere realisti su quelle che in questo momento sono le loro possibilità in pista. Inoltre il quattro volte campione del mondo ha anche aggiunto che è curioso di vedere come sarà guidare due Gran Premi consecutivi sulla stessa pista, una cosa che non ha mai fatto prima d’ora nella sua carriera.

Ti potrebbe interessare: Sebastian Vettel: Herbert pensa possa fare molto bene non avendo più pressioni