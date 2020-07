Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic torna anche quest’anno nonostante il covid

Anche quest’anno si terrà il Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic, dal 10 al 12 luglio, nonostante l’emergenza coronavirus che ha fatto rinviare altri eventi del genere. Si tratta di uno degli appuntamenti automobilistici estivi più attesi dagli appassionati di vetture che si svolgerà grazie alla collaborazione di Auto Classic, Between Comunicazione, Bcool City Magazine e il Grand Hotel Poltu Quatu.

Nel weekend del 10, 11 e 12 luglio, diverse auto, provenienti dalle più importanti collezioni presenti in Italia e in Europa, sfileranno sulle strade della Sardegna. La giuria sarà composta per il terzo anno consecutivo da Paolo Tumminelli e dal designer Fabrizio Giugiaro che ha disegnato e realizzato il trofeo Best in Show.

Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic: l’edizione 2020 si terrà dal 10 al 12 luglio

Il programma prevede un lungo tour panoramico nel nord della Sardegna che si svolgerà sabato. Tutte le auto del Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic passeranno per Porto Cervo verso l’ora dell’aperitivo mentre a Poltu Quatu avverrà l’esposizione.

L’edizione 2020 dell’evento automobilistico sarà caratterizzata quest’anno dalla presenza di due esclusivi prototipi realizzati da GFG Style di Fabrizio e Giorgetto Giugiaro che avrebbero dovuto debuttare in occasione del Salone di Ginevra, cancellato e addirittura messo in vendita. I due veicoli in questione sono la GFG Vision 2030 e la barchetta 100% elettrica Bandini Dora.

Dopo la cena di sabato sera presso il Grand Hotel Poltu Quatu ci sarà la sfilata finale della vetture partecipanti davanti alla giuria. Antonio Pulcini, presidente del Gruppo Pulcini e proprietario del Grand Hotel Poltu Quatu, ha dichiarato che la città è pronta a far vivere ai suoi ospiti un weekend da favola anche quest’anno.