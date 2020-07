Chrysler Aspen: il SUV moderno che il marchio avrebbe bisogno

La gamma di Chrysler presente negli Stati Uniti è costituita attualmente da due minivan assieme alla berlina 300. Anche con l’introduzione della trazione integrale, la Pacifica non è la migliore offerta presente nel segmento di riferimento. Neanche il Voyager con il suo prezzo di partenza molto allettante di 26.985 dollari.

Questo perché ormai gli utenti puntano maggiormente sui SUV. Al momento, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha molti crossover e Sport Utility Vehicle nella sua ampia line-up. Tuttavia, Chrysler non è presente in questo segmento.

Chrysler Aspen: un famoso designer pensa a una versione moderna del SUV

In passato, la casa automobilistica americana aveva nella sua gamma di veicoli il Chrysler Aspen che praticamente può essere considerato un antenato del Dodge Durango. Prodotto fra il 2007 e il 2009 e uscito di produzione a causa delle poche vendite registrate, il SUV era disponibile soltanto in versione Limited con otto posti a sedere e trazione posteriore o integrale opzionale.

Detto ciò, il famoso designer brasiliano Kleber Silva ha recentemente pubblicato su Behance un progetto digitale in cui immagina come sarebbe la versione moderna del SUV. Possiamo ipotizzare la presenza della trazione anteriore e di un profilo laterale preso in prestito dal Ford Edge. Per quanto riguarda la parte frontale, la griglia inferiore sembra essere ispirata a quella della Jeep Grand Cherokee.

Che si tratti di un modello a trazione anteriore o posteriore, un Aspen modernizzato aiuterebbe il marchio di FCA ad attirare nuovi clienti e soprattutto ad aumentare la sua presenza sul mercato. Una configurazione a sette posti sarebbe anche molto interessante, mettendo il SUV competizione con artisti del calibro di Infiniti QX60, Acura MDX e GMC Acadia. Tuttavia, una versione simile potrebbe rubare vendite ai minivan Pacifica e Voyager.

Durante il Capital Markets Day 2018, FCA ha annunciato soltanto dei piani per Jeep, Maserati, Ram e Alfa Romeo. Chrysler è stata lasciata fuori, quindi non sappiamo se alla fine vedremo un nuovo Chrysler Aspen sul mercato.