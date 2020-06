Una Fiat UNO S 1.5 rubata più di 25 anni fa viene recuperata a Bahia

Un’auto Fiat / Uno S 1.5, modello anno 1992, con furto registrato nel marzo 1995, è stata recuperata dalla Federal Highway Police (PRF) venerdì mattina (26), a Rafael Jambeiro (BA). Un uomo è stato arrestato con l’accusa di ricettazione. Il team PRF ha effettuato ispezioni per combattere il crimine nell’operazione Tamoio II al Km 483 di BR 116, quando si sono avvicinati a una Fiat Uno con le indicazioni di Sorocaba (SP). Il veicolo era guidato da un uomo di 37 anni.

Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno richiesto documenti al conducente e all’auto. Nel condurre un’ispezione approfondita dell’auto, i PRF hanno trovato prove di adulterazione negli elementi di identificazione del veicolo e si sono resi conto che l’auto circolava con piastre clonate. Dopo aver consultato il sistema di dati, gli agenti hanno verificato che in realtà era un veicolo rubato nel marzo 1995, ad Araraquara (SP). Questo tipo di scambio di piastre viene utilizzato per cercare di “eludere” le ispezioni della polizia.

Quindi, l’autista è stato arrestato in flagranza di delitto e inviato alla stazione di polizia civile di Feira de Santana (BA), per formalizzare le procedure di elaborazione del crimine. Inizialmente, risponderà per il reato previsto dall’art. 180 (Ricezione) del Codice penale. Insomma un caso curioso quello accaduto a questa Fiat Uno in Brasile.

