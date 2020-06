Fiat Chrysler: a Kragujevac si potrebbe tornare a lavorare dal 7 luglio

Dopo uno stop alla produzione iniziato nello scorso mese di marzo esattamente giorno 16, adesso nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Kragujevac si potrebbe tornare a lavorare prossimamente. E’ stato infatti anticipato dai soliti bene informati che il giorno di riapertura dello stabilimento potrebbe essere il prossimo 7 luglio. Lo stop è avvenuto ovviamente a causa della crisi sanitaria che ha colpito la Serbia al pari del resto dell’Europa a causa della pandemia di coronavirus che ha investito nei mesi scorsi il nostro continente. Inizialmente si pensava che la produzione potesse essere riavviata già da fine maggio ma a causa del calo della domanda per la Fiat 500L unico modello prodotto in quella struttura si è deciso di aspettare ancora prima di riavviare il sito produttivo.

Anche a luglio non si dovrebbe lavorare però tutti i giorni. E’ previsto infatti che la produzione avverrà solo per 8 giorni in totale dopo di che lo stabilimento entrerà per 3 settimane in ferie. Successivamente lo stabilimento sarà ancora fermo fino al 30 settembre in base ad un accordo tra Fiat Chrysler e il governo serbo che ha preteso che i lavoratori in questo periodo fossero messi in congedo retribuito. Ovviamente per il futuro in questo stabilimento a prescindere da Covid-19 si attende l’arrivo di un nuovo modello che possa garantire numeri di produzione ben maggiori di quelli attuali.

