Sainz alla Ferrari? McLaren dovrebbe essere preoccupata secondo Brundle

Martin Brundle è un fan di Carlos Sainz. L’ex pilota di Formula 1 ritiene che lo spagnolo dovrebbe essere una delle migliori scelte per unirsi a lungo termine a Charles Leclerc alla Ferrari. Brundle afferma inoltre che Sainz lo ha dimostrato nella sua stagione da principiante in Formula 1, contro Max Verstappen.

Quando Express Sport chiede a Brundle se la McLaren dovrebbe preoccuparsi ora che ci siano voci di un passaggio da Sainz a Ferrari, risponde: “Sì. Ho sempre sostenuto Carlos alla McLaren quando non erano sicuri di prenderlo “, ha detto Brundle. Carlos Sainz Sr. è stato due volte campione del mondo di rally. “Penso che abbia il tipo di mentalità sportiva di suo padre: un doppio campione del mondo, ovviamente suo padre. Penso che tu abbia Daniel Ricciardo, forse anche come opzione per la Ferrari”, ha continuato.

Sainz era un compagno di squadra di Verstappen alla Toro Rosso nel 2015 e all’inizio del 2016. Secondo Brundle, il livello di differenza era piccolo. “Ma penso che lo spagnolo fosse molto vicino a Verstappen quando erano alla Toro Rosso. Penso che Sainz sia davvero un’opzione molto interessante per la Ferrari.

