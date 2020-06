Ram apre silenziosamente gli ordini del Ram HD Limited Black 2020 in USA

Sembra che Ram abbia ascoltato i suoi clienti statunitensi in quanto ha deciso di ampliare la gamma Heavy Duty con l’introduzione del Ram HD Limited Black 2020. Seguendo le orme del 1500 Limited Black 2020, la casa automobilistica americana ha silenziosamente aperto gli ordini per la nuova variante del Ram 2500/3500.

Alcuni rivenditori hanno informato Mopar Insiders che i primi esemplari della Limited Black Edition saranno presto disponibili all’acquisto. Il pacchetto Limited Black porta con sé diverse caratteristiche esclusive come cerchi neri in alluminio da 20″ per la versione SRW o da 17″ per i modelli 3500 DRW, badge esterno nero, specchietti retrovisori esterni neri, cornici dei fari nere, badge Ram nero sul portellone posteriore, maniglie delle portiere colorate, paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria, griglia nera Limited e tanto altro ancora.

Ram HD Limited Black 2020: il nuovo pacchetto debutta ufficialmente negli Stati Uniti

Il pacchetto Limited Black è disponibile per i Ram 2500 e 3500 2020 ai prezzi rispettivi di 995 dollari (883 euro) e 1575 dollari (1398 euro). Inoltre, il pack può essere abbinato a tutte le configurazioni di cabina, cassone e motore, sia per il 2500 che per il 3500.

Infine, Mopar Insiders ha anche saputo che il Ram HD Limited Black 2020 raggiungerà i concessionari nel corso del terzo trimestre. La speciale edizione Limited Black si aggiunge ai Big Horn e Laramie Night Edition con lo scopo di proporre dei pacchetti a tema scuro rispetto ad altri produttori.