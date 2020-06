Dodge Challenger SRT Demon gareggia contro una Corvette C8 | Video

Grazie al motore V8 da 6.2 litri montato in posizione centrale, la Chevrolet Corvette 2020 riesce a garantire delle prestazioni davvero notevoli. Per quanto riguarda le drag race, la vettura è un bolide completamente diverso, ad esempio, dalla Dodge Challenger SRT Demon che è stata costruita appositamente per le gare di accelerazione.

Mettere a confronto queste due auto in uno sprint di breve distanza non è il miglior modo per scoprire qual è la migliore ma il noto canale YouTube Throttle House ha fatto proprio questo.

Dodge Challenger SRT Demon: la potente muscle car sfida una Chevrolet Corvette C8 da 495 CV

La Corvette C8 dispone di una versione modificata del Launch Control che riesce a sfruttare al massimo i 495 CV erogati dal V8. Ciò rende più facile scaricare l’intera potenza rispetto alla Demon da 808 CV che in questo caso dispone di pneumatici stradali.

La Corvette, inoltre, propone un corpo più leggero in quanto pesa 1633 kg rispetto alla Challenger SRT Demon che ferma l’ago della bilancia a 1941 kg. I due tester effettuano due gare di accelerazione: la prima con partenza da fermo e la seconda a una certa velocità.

La Chevrolet Corvette C8 riesce ad avere la meglio nella prima drag race poiché, come detto poco fa, riesce a sfruttare fin da subito i circa 500 CV erogati dal motore a otto cilindri. Tuttavia, la Dodge Challenger SRT Demon, con il suo Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, riesce a vincere nella seconda sfida, riuscendo a sfruttare pienamente i 313 CV in più.