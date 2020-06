Toyota MR2 si traveste in una perfetta Ferrari 360 Spider

Sul mercato è possibile trovare diverse repliche delle supercar di Ferrari. Un esempio è il clone malriuscito della bellissima Ferrari Enzo visto ieri. Tuttavia, in questo articolo vi proponiamo una particolare Toyota MR2 che è stata trasformata completamente in una Ferrari 360 Spider dall’aspetto autentico.

Basata sull’ultima generazione della MR2, la vettura è stata sottoposta a un’ampia trasformazione che include una serie di componenti Ferrari reali, compresi i fanali anteriori e posteriori. La replica vanta anche paraurti, nuovi pannelli della carrozzeria e un impianto di scarico composto da quattro terminali in stile Ferrari.

Toyota MR2: un esemplare viene trasformato in una Ferrari 360 Spider

Non mancano uno splitter anteriore, un diffusore posteriore e dei cerchi in lega a cinque razze con il logo del cavallino rampante. Mentre la maggior parte dei cloni si avvicinano soltanto alle auto di Maranello, questa Toyota MR2 è in grado anche di emulare l’abitacolo della Ferrari 360 Spider.

Seppur le immagini fornite non siano in alta risoluzione, possiamo vedere che la vettura è stata equipaggiata con un nuovo cruscotto dotato di prese d’aria circolari e un nuovo tunnel centrale. Da notare anche il badge Ferrari presente su tappetini, battitacco e contagiri.

Nonostante l’aspetto piuttosto convincente, sotto il cofano troviamo l’originale motore a quattro cilindri da 1.8 litri della MR2 anziché il V8 da 3.6 litri della 360 Spider. Rispetto a quest’ultimo, che sviluppa una potenza di 400 CV, il piccolo quattro cilindri riesce ad erogare solo 140 CV.

Accanto al propulsore c’è una trasmissione manuale. L’auto è attualmente in vendita su un sito Web tedesco al prezzo di 27.000 euro con 137.000 km sul contachilometri.