Bosch Sensortec: la sede italiana è cresciuta parecchio negli ultimi cinque anni

Da tantissimo tempo, Bosch si occupa di produrre semiconduttori in moltissime varianti (es. circuiti integrati per applicazioni specifiche – ASIC). Questi ultimi sono stati utilizzati nei veicoli fin dal 1970 per ottimizzare ogni singola applicazione e funzione.

I sensori MEMS (semiconduttori di potenza e di sistemi elettromeccanici) di Bosch sono fra i più utilizzati al mondo e vengono fabbricati utilizzando una tecnologia conosciuta in tutto il mondo come Bosch Process. Questa ha permesso di realizzare delle strutture meccaniche le cui caratteristiche hanno guidato l’intero mercato.

Bosch: la divisione Sensortec è leader nella tecnologia MEMS

Bosch Sensortec è leader nella tecnologia MEMS dal 2005 (anno della sua fondazione), proponendo un ampio portfolio di sensori e soluzioni per sistemi microelettromeccanici dedicati a dispositivi come smartphone, tablet, robot e droni.

La gamma comprende sensori come giroscopio, magnetometro e accelerometro a tre assi, oltre a sensori di gas, di pressione barometrica e di umidità. A partire dal 1995, Bosch è riuscita vendere in tutto il mondo oltre 10 miliardi di sensori MEMS. Il Design Center di Bosch Sensortec presente a Milano gioca un ruolo molto importante nella crescita dell’azienda iniziata nel 2019.

Per il 2020, il colosso tedesco ha sviluppato un progetto di ampliamento e rafforzamento del team, inserendo nuove risorse altamente specializzate con lo scopo di allargare il gruppo di lavoro. In soli cinque anni, il Design Center presente nel capoluogo lombardo ha fornito un contributo significativo nell’innovazione e nella realizzazione di progetti strategici di Bosch.

Dal 2015, inoltre, sono aumentati anche i collaboratori. Grazie ad una serie di fattori (es. passione per il lavoro), il team di Bosch Sensortec Italia è fortemente motivato e ha come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita delle persone. In aggiunta, la sede milanese può contare sull’aiuto delle altre presenti in Europa, Asia e America.