Vettel e Alonso in disputa per un posto all’Aston Martin?

Dall’Italia mettono Sebastian Vettel in trattative con l’Aston Martin. Il tedesco è alla ricerca di un posto per il 2021 dopo aver bussato alle porte di Mercedes e Renault, che gli sembrano chiuse. Ma il casting per unirsi alla squadra non è facile, dal momento che Fernando Alonso è anche alla ricerca di un sedile. “Un vecchio duello è tornato: Vettel contro Alonso per un posto all’Aston Martin”, è il titolo de La Gazzetta dello Sport.

Il giornale cita fonti ben informate secondo cui Vettel, dopo aver bussato alla porta della Mercedes, ha parlato con la Renault. Tuttavia, vista la crisi che sta vivendo la società francese ha iniziato a negoziare con Racing Point, che diventerà Aston Martin il prossimo anno grazie all’investimento dell’uomo d’affari canadese Lawrence Stroll. Il giornale anticipa che i negoziati ruotano attorno a un contratto pluriennale, qualcosa desiderato da entrambe le parti. L’esperienza di Sebastian è proprio ciò di cui la squadra ha bisogno per fare il salto di qualità che promettono dall’arrivo dei soldi di Stroll.

In Italia credono che Vettel entrerebbe come sostituto di Stroll, che dopo tre anni in F1 non riesce a eccellere. Mentre il tedesco non sarebbe un sostituto di Pérez a causa del budget di 15 milioni che il messicano porta alla squadra con i suoi sponsor, il che gli dà un po’ di sicurezza nella squadra. Si dice che Vettel accetterebbe un contratto di 12 milioni di euro a stagione più un posto nel consiglio degli investitori della squadra. Tuttavia, il tedesco non è l’unico candidato per il posto all’Aston Martin, poiché dall’Italia mettono anche Fernando Alonso nella corsa per questo ruolo e assicurano che sta negoziando con Lawrence Stroll. I due campioni si incontrano di nuovo, otto anni dopo le loro sfide in pista, questa volta in una battaglia fuori pista.

