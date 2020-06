Vettel chiede una gara al Mugello nel 2020 e “se è con i fan ancora meglio”

Sebastian Vettel ha fatto una richiesta pubblica per la Formula 1 di aggiungere il circuito del Mugello al calendario della stagione 2020, dopo che gli unici otto primi appuntamenti in calendario sono già stati confermati. Il tedesco ha guidato ieri su questa pista con una Ferrari del 2018 in un test privato. Il Mugello è uno dei circuiti che potrebbe ottenere un’apparizione straordinaria nel calendario 2020 a causa dei cambiamenti del COVID-19 e Sebastian Vettel è il primo pilota ad aver espresso la sua opinione in merito.

Il tedesco è stato ieri con Charles Leclerc e Mattia Binotto sul circuito italiano – solitamente nei programmi della MotoGP – in un test privato per recuperare sensazioni prima del GP di Austria austriaco di luglio e lo ha fatto con una SF71H della stagione 2018, come dettano le regole.

“È bello tornare. È stato bello poter tornare in macchina dopo tanto tempo su un circuito come questo, che lo ha reso più speciale. Il Mugello è uno dei circuiti preferiti da tutti i piloti e dovremmo arrivare a fare un GP qui quest’anno sarebbe fantastico … e ancora meglio se potessero esserci i fan sugli spalti “, ha detto Vettel.

Le voci suggeriscono che la gara del Mugello – che non potrà essere definita il GP d’Italia – sarebbe arrivata dopo l’appuntamento di Monza il primo fine settimana di settembre. Il GP d’Italia è stato disputato in 69 occasioni sul circuito di Monza e solo una volta a Imola, sebbene il layout di San Marino sia stato presente in altri 26 calendari della classe regina. L’unico altro circuito sul suolo italiano che la F1 ha organizzato è stato quello di Pescara, che lo ha fatto solo nel 1957.

La Formula 1 era, tuttavia, al Mugello, per i test pre-stagionali nel 2012 per l’ultima volta. È interessante notare che la MotoGP ha confermato che non andranno al Mugello nel loro calendario 2020 a causa della pandemia di coronavirus.

