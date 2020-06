Alfa Romeo non sente alcuna pressione: “Prenderemo la decisione sui piloti per il 2021 più avanti”

Nelle ultime settimane non ci sono stati Gran Premi in Formula 1, ma le squadre non sono rimaste ferme. Ad esempio, i trasferimenti di Daniel Ricciardo e Carlos Sainz sono stati annunciati rispettivamente alla McLaren e alla Ferrari. Molti team conoscono già l’allineamento del 2021, ma Alfa Romeo Racing sta aspettando con gli annunci per il momento. ” Siamo in una situazione diversa. Decidiamo sempre tra ottobre e novembre. Non lo cambieremo “, ha dichiarato il team principal della scuderia del Biscione Frederic Vasseur parlando con Auto, Motor und Sport .

L’attenzione si concentra ora su questioni più importanti. ” Voglio che ci concentriamo prima sulle gare. Dobbiamo prima fare bene quest’anno perché è importante per il prossimo anno a causa del montepremi”. Il caposquadra della scuderia italiana non vuole prestare troppa attenzione sui futuri piloti del team. ” Non dovremmo sprecare energia su queste cose. Siamo soddisfatti dei nostri piloti e abbiamo fiducia in loro. Antonio Giovinazzi sta migliorando. Ha avuto una buona seconda metà dell’anno nel 2019. Avremo sicuramente di nuovo un buon duo di piloti in 2021. Ne parleremo più avanti. Ora non è il momento ” , ha dichiarato Frederic Vasseur.

