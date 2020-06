Jeep Compass 2021: l’ultimo restyling avvistato in India

Un prototipo dell’ultimo restyling della Jeep Compass è stato recentemente avvistato in India per la prima volta. La casa automobilistica americana ha presentato recentemente la Compass aggiornata negli Stati Uniti e in Europa e il fatto che il SUV sia in fase di test sulle strade indiane ci fa pensare che arriverà presto anche in quel paese.

Attualmente, non ci sono ancora aggiornamenti su quando il facelift del veicolo sarà in vendita in India ma addetti ai lavori sostengono che potrebbe essere lanciato all’inizio del 2021. In ogni caso, la foto spia ci mostra soltanto la parte posteriore del SUV. Dato che è fortemente mimetizzata, possiamo vedere soltanto il nuovo spoiler più grande, il tergicristallo e un assaggio dei fanali posteriori a LED rivisti.

Jeep Compass: il nuovo restyling potrebbe arrivare presto anche in India

A bordo del prototipo troviamo anche gli stessi cerchi in lega a cinque razze dell’attuale Jeep Compass presente nel mercato indiano, anche se comunque il restyling otterrà dei nuovi set. Visto che la parte frontale non è visibile nello scatto “rubato” e prendendo in considerazione il modello con specifiche statunitensi, possiamo immaginare dei sottili aggiornamenti estetici tra cui la nuova griglia a nido d’ape a sette barre e i nuovi fari a LED.

La Jeep Compass 2021 propone anche un paraurti anteriore riprogettato con linee muscolose e degli elementi cromati aggiuntivi presenti nell’alloggiamento dei fari fendinebbia.

Per quanto riguarda l’abitacolo, il nuovo restyling del SUV arriverà con interni aggiornati con un cruscotto rivisto e dotato di materiali soft-touch, un rivestimento completamente nero e il sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici. Molto probabilmente verrà implementato l’ultimo Uconnect 5 di FCA compatibile con Amazon Alexa, Apple CarPlay e Android Auto.

La gamma di motori offerta dalla Jeep Compass 2021 per il mercato indiano dovrebbe continuare ad essere costituita dal diesel Multijet da 2 litri con potenza di 180 CV e dal benzina MuliAir da 1.4 litri da 160 CV. Accanto ad entrambi i propulsori troviamo un cambio manuale a 6 rapporti oppure è disponibile come optional quello automatico a 7 velocità.