Jeep potrebbe lanciare SUV elettrici in India nel prossimo futuro

All’inizio di quest’anno, Fiat Chrysler Automobiles ha confermato in un’intervista a un quotidiano che stava puntando su veicoli a batteria per molti mercati in tutto il mondo. Sebbene non ci sia una parola ufficiale al momento, ci sono buone possibilità che questi modelli arrivino anche in India in un futuro non così lontano. Attualmente, FCA è la più piccola casa automobilistica in India con una quota di mercato di appena lo 0,3%. Il marchio Fiat aveva chiuso i battenti in India a fine del 2019 a causa delle vendite molto scarse che rendevano impossibile per la casa automobilistica investire nell’aggiornamento dei propulsori per ottenere la conformità BSVI. Inoltre, anche le più severe norme di sicurezza avrebbero richiesto all’azienda di aggiornare i veicoli per ottenere la conformità. Quindi, FCA India ha deciso di rinunciare al marchio Fiat, che vendeva Punto, Urban Cross e Linea, e si è concentrato interamente sul marchio Jeep.

Con gli sforzi della società per consolidare la posizione di Jeep in India, potrebbe effettivamente decidere di portare qualche veicolo elettrico al fine di avere un vantaggio in un mercato automobilistico locale in rapida crescita. Parlando dei piani dell’azienda di lanciare un veicolo elettrico, Partha Datta, Presidente e Amministratore Delegato, FCA India, ha dichiarato: “ FCA ha intenzione di lanciare veicoli elettrici a livello globale. Stiamo guardando anche al mercato indiano. Oggi stiamo sostanzialmente soddisfacendo la domanda dei consumatori. Quando il consumatore vorrà veicoli elettrici anche qui, allora abbiamo già la tecnologia. La stiamo sviluppando mentre parliamo.”

“L’attuale pipeline di prodotti che abbiamo per l’India include veicoli elettrici. Al momento, Jeep India vende un totale di 5 SUV nel mercato automobilistico locale. Questi includono Compass, Compass Trailhawk, Wrangler, Grand Cherokee e Grand Cherokee SRT. Per prendere una fetta più grande di torta di vendita in India, la società sta anche valutando di portare altri modelli in quell’aera del mondo. Ricordiamo che Jeep si è già introdotta nel segmento dei SUV ibrido plug-in con versioni parzialmente elettriche di Compass, Wrangler e Renegade. Tuttavia, un veicolo completamente elettrico potrebbe rappresentare qualcosa di veramente rivoluzionario per la casa americana.

