Ferrari SF90 Stradale si diverte sul circuito di Fiorano con una Fiat 500L

Ferrari ha un proprio circuito vicino allo stabilimento di Maranello, la pista di Fiorano, in cui testa – come e quando vuole – tutte le sue supercar. L’ultima è la performante Ferrari SF90 Stradale. Si tratta della prima ibrida plug-in di serie sviluppata dal cavallino rampante capace di erogare una potenza complessiva pari a ben 1000 CV grazie al motore V8 abbinato a tre propulsori elettrici.

Molte altre case automobilistiche hanno delle piste private ma allo stesso tempo utilizzano il famoso circuito del Nurburgring per affinare i loro veicoli e dimostrare le prestazioni, una cosa con cui Ferrari non è molto d’accordo.

Ferrari SF90 Stradale: un esemplare della supercar ibrida avvistata sul circuito di Fiorano

Infatti, la casa automobilistica modenese è nota per non aver mai rilasciato i tempi sul giro ufficiali del Nurburgring dei suoi modelli, anche se ciò non ha impedito agli esperti del settore di testare in modo indipendente le prestazioni delle migliori supercar di Maranello su uno dei tracciati più famosi al mondo.

Ad ogni modo, Ferrari è riuscita a costruirsi un’immagine abbastanza forte nel corso degli anni per convincere a tutti che le sue auto sono veloci senza la necessità di conoscere i tempi sul giro. Basta guardare semplicemente le caratteristiche della Ferrari SF90 Stradale, ad esempio, per immaginare il suo potenziale.

Come anticipato poco fa, il PHEV viene fornito con un gruppo propulsore caratterizzato da un V8 biturbo da 4 litri e tre motori elettrici (due montati nella parte anteriore e uno in quella posteriore) per una potenza totale di 1000 CV e 800 nm di coppia massima.

Impostando la modalità di guida più performante, la supercar è in grado di raggiungere una velocità massima di 340 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi. Qui sotto trovate un interessante video pubblicato su YouTube da Varryx che ci mostra un esemplare della Ferrari SF90 Stradale che scivola sulla pista di Fiorano assieme a una Fiat 500L, utilizzata per effettuare le riprese.