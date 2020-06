Settore auto: non bisogna puntare solo sull’elettrico

Il terzo appuntamento online di #FORUMAutoMotive ha avuto come tema “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green“. Secondo quanto dichiarato durante l’appuntamento, il graduale ritorno ai livelli pre-crisi impiegherà almeno quattro anni in Italia e inoltre sarà accompagnato da un continuo allontanamento dai modelli tradizionali.

La guerra fatta ai motori diesel e l’aumento delle vendite dei SUV hanno contribuito all’inversione del trend di riduzione delle emissioni di CO2. Per questo motivo è necessario studiare degli incentivi per aiutare la ripartenza, garantendo allo stesso tempo la riduzione delle emissioni.

Settore auto: nel terzo appuntamento online di #FORUMAutoMotive si è parlato della mobilità green

Pierluigi Bonora, ideatore del #FORUMAutoMotive, ha dichiarato che “buona parte della politica dimostra di non capire l’importanza del settore. Pensare di sfruttare la situazione per una svolta epocale, puntando solo sull’elettrico, è pericoloso, senza dimenticare quelli che sono i rischi generati dalle polemiche sugli incentivi, che di fatto paralizzano la ripartenza“.

Tale preoccupazione è stata condivisa anche da Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano, il quale ha dichiarato che è necessario una spinta decisa allo scopo di compensare le limitazioni di capacità del trasporto.

Alberto Caprotti del quotidiano italiano Avvenire ha invece parlato delle indecisioni pericolose del Governo italiano. “Occorrono atteggiamenti costruttivi; gli incentivi, di norma, non sono una soluzione, ma in questo momento sì. Però vanno fatti, non solo annunciati, poiché il semplice annuncio di un incentivo blocca il mercato“, ha affermato Caprotti.

Le auto elettriche non possono rappresentare da sole la spinta del settore

Il direttore generale di Hyundai Italia Andrea Cresti, in rappresentanza dei produttori di auto, ha dichiarato: “Nessuno vuole assistenzialismo ma serve un innesco per fare andare le cose come devono. L’intervento deve essere immediato, come avvenuto in altri mercati che sono già ripartiti, tuttavia non si può pensare di concentrare benefici su un segmento che rappresenta solo il 2 per cento del mercato e abbandonare al suo destino il restante 98 per cento“.

Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico, invece ha detto che le auto elettriche da sole non possono rappresentare la spinta attesa da tutti ma dovranno essere accompagnate per diversi anni dai motori endotermici più tradizionali.

Alessandro Cattaneo, membro della commissione Finanze della Camera, ha affermato: “Bisogna coniugare le politiche ambientali con l’industria, con proposte concrete che devono colmare il ritardo determinato dal fatto che l’auto era stata dimenticata. E, soprattutto, la leva fiscale deve essere usata anche in questo settore, aumentando i tetti della detrazione per le auto aziendali e ribassando l’Iva, come ha già fatto la Germania“.