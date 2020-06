Acquisto auto: l’84% dei consumatori lo farà entro la fine dell’anno

L’intero settore automotive si domanda se il mercato tornerà alla normalità una volta che il coronavirus verrà sconfitto definitivamente. Per rispondere a questo quesito, ANFAVEA (Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores) ha condotto in Brasile un sondaggio in collaborazione con la società di annunci Webmotors in cui ha scoperto che l’84% dei consumatori, che vogliono acquistare una nuova auto, lo farà entro la fine dell’anno.

Complessivamente, sono stati interpellati 1668 utenti con età compresa tra 36 e 45 anni, la maggior parte dei quali provenienti dal sud-est. Del totale, l’11% ha dichiarato nel sondaggio che non intende acquistare o cambiare auto quest’anno.

Acquisto auto: l’11% degli intervistati in Brasile ha cambiato idea

Di questa parte, il 57% indica l’incertezza finanziaria come motivo, causata dalla perdita di reddito o da una minaccia di disoccupazione. Il 34% sostiene che il motivo è la mancanza di migliori condizioni di pagamento. Infine, il 18% non si sente sicuro di poter vendere la propria auto sul mercato per acquistare una nuova.

Di tutti i punti presentati nel sondaggio condotto da Pavia, l’incertezza finanziaria è il motivo principale per cui i consumatori rinunciano all’acquisto di una vettura nuova. Proseguendo, il sondaggio ha rilevato che il 64% intende davvero acquistare un’auto entro fine 2020.

In particolare, il 16% prevede di comperare una vettura entro fine mese, il 31% nei prossimi tre mesi, il 27% nei prossimi sei mesi mentre il 12% nel 2021. Un altro dato importante che potrebbe aiutare le vendite di auto nuove in Brasile è il rifiuto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici da parte del 66% degli intervistati.