Ferrari 488 Pista: questo esemplare in vendita ha quasi 160.000 euro di optional

La Ferrari 488 Pista è senza dubbio una delle vetture più apprezzate dai fan del cavallino rampante. La supercar V8 è stata lanciata nel 2018 e ha ricevuto alcune caratteristiche presenti dai modelli da gara 488 GTE e 488 Challenge.

La vettura è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima, quindi le prestazioni sono senza dubbio straordinarie. Inoltre, la 488 Pista pesa 91 kg in meno della normale GTB.

Ferrari 488 Pista: un esemplare in vendita in UK ha percorso solo 82 km

Vista la potenza extra e il peso leggermente inferiore, la supercar è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 340 km/h. Un famoso rivenditore britannico sta proponendo in vendita una bellissima Ferrari 488 Pista per 389.950 sterline (431.780 euro).

Il prezzo è così elevato in quanto abbiamo delle specifiche particolari e inoltre ha percorso pochi chilometri. Secondo l’annuncio di vendita, infatti, il bolide ha macinato solo 82 km e inoltre ha una garanzia valida fino a marzo 2024, oltre a beneficiare del pacchetto di manutenzione di 7 anni offerto da Ferrari valido fino a marzo 2027.

Se ciò non bastasse, a bordo di questo esemplare ci sono 144.000 sterline (159.395 euro) di optional. Esternamente, la carrozzeria è rivestita nella particolare colorazione Verde Scuro abbinata a dei cerchi scuri da 20” e una striscia da corsa Grigio Ingrid. Internamente, questa Ferrari 488 Pista dispone di parecchia fibra di carbonio in Verde Bottiglia.

Gli optional includono impianto Hi-Fi ad alta potenza, sistema AFS, supporto Apple CarPlay, cavallino rampante verde cucito sui poggiatesta, telecamere di parcheggio anteriori e posteriori, striscia centrale in pelle tricolore sui sedili, volante con livrea tricolore e molto altro ancora.