Leclerc felice dopo il test di F1: ‘E’ stato fantastico’

Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno fatto nuovamente la loro comparsa ieri in un’auto di Formula 1 dopo alcuni mesi. In una Ferrari del 2018 entrambi i piloti hanno fatto i chilometri necessari in preparazione al Gran Premio d’Austria e hanno fatto sapere che è stata una bella sensazione poter salire di nuovo in macchina.

“Quanto è stato fantastico, tornare in pista davvero” , Leclerc si apre ai canali ufficiali del suo datore di lavoro. Il giovane monegasco indica che per lui era una specie di liberazione poter tornare a lavorare in pista. ” Mi ero perso! Anche se sono stato piuttosto impegnato con le corse virtuali durante questa lunga pausa, avevo bisogno di ottenere ancora una volta quell’impressione fisica della velocità.”

Anche il compagno di squadra Vettel era presente sul circuito italiano. Il quattro volte campione del mondo spera segretamente che il Mugello sarà sul calendario dell’apice del motorsport nel 2020. “Penso davvero che meritino di organizzare un Grand Prix “, afferma il tedesco. “Non lo guidavo da otto anni, quindi mi ci sono voluti alcuni giri per abituarmi alla pista e poi mi sono davvero divertito.”

Il capo del team Mattia Binotto era lì di persona a vedere i suoi due piloti al lavoro martedì. Il Gran Premio d’Austria della prossima settimana è in programma. Presumibilmente però non ci sarà un aggiornamento del motore di quindici cavalli come era stato rivelato dalla stampa nei giorni scorsi.

