Ferrari nega l’aggiornamento di 15 CV per il motore in Austria

La grande domanda in vista del Gran Premio d’Austria è se la Ferrari può competere con Mercedes e Red Bull Racing. Durante i test invernali a Barcellona la scuderia italiana è stata piuttosto deludente. Alcuni aggiornamenti sono necessari per ridurre il divario, ma non sembrano ancora essere introdotti sul Red Bull Ring. Nei giornali italiani ci sono state molte voci la scorsa settimana. Si dice che Charles Leclerc e Sebastian Vettel abbiano a disposizione un motore extra di quindici CV, ma la Formula 1 scrive sul suo sito web che la Ferrari ha negato questa notizia.

Quindi la domanda è: in che misura la Ferrari differisce dai test invernali che vedremo a Spielberg all’inizio di luglio. Ormai la fabbrica è stata aperta per un po’ e le simulazioni necessarie sono già state fatte. Soprattutto nel campo dell’aerodinamica, la scuderia del cavallino rampante ha ancora molti progressi da fare e, in base al suddetto mezzo, sembra che abbia funzionato abbastanza bene. ” Le superfici aerodinamiche chiave saranno probabilmente leggermente diverse, ma gli sviluppi più importanti saranno più avanti.”

