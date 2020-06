Ram 2500 Black Widow Edition: debutta negli USA la nuova versione speciale

Da quando il Ram 2500 2019 ha raggiunto i concessionari statunitensi, Mopar Insiders ha ricevuto alcune e-mail da persone che avevano visto un’edizione speciale presso alcuni showroom selezionati in tutto il paese. La special edition in questione si chiama Ram 2500 Black Widow Edition e viene realizzata da SCA Performance a Trussville (Alabama).

In particolare, SCA Performance ha costruito circa 120.000 pick-up personalizzati da quando ha aperto la sua azienda nel 1979. La base di partenza della Black Widow Edition è il Ram 2500 2020 in versione Big Horn o Laramie.

Ram 2500 Black Widow Edition: una nuova special edition si aggiunge alla gamma del pick-up HD

Il veicolo viene a sua volta modificato con alcuni equipaggiamenti interessanti che includono un kit di nuove sospensioni rialzate da 12,7 cm targate SCA Performance, degli pneumatici BFGoodrich Mud-Terrain KM3 da 37″, dei cerchi neri personalizzati SCA Performance da 20″, dei finestrini anteriori colorati, una decalcomania SCA Performance presente sul parabrezza anteriore, il badge Black Widow esternamente, il logo Black Widow personalizzato cucito sui poggiatesta e altro ancora.

Volendo, il Ram 2500 Black Widow Edition può essere equipaggiato anche con i seguenti optional: cerchi SCA Performance da 22″, interni in pelle personalizzati, schema di vernice SCA Performance e luci aggiuntive. Tutti i modelli sono conformi ai Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) e vengono forniti con una garanzia di 3 anni/36.000 miglia (57.936 km).

I prezzi variano in base al pick-up utilizzato come base per costruire il veicolo. Da sottolineare che SCA Performance dona una parte del ricavato di ciascun Ram 2500 Black Widow Edition venduto a Wish For Our Heroes, Inc., un’organizzazione no-profit che fornisce risorse all’esercito in servizio e alle loro famiglie.