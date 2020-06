Chrysler Pacifica: un nuovo spot realizzato con l’attrice Kathryn Hahn

Kathryn Hahn e Chrysler si uniscono nuovamente per la Chrysler Pacifica in una nuova campagna chiamata Pacifica Mom on Quarantine. All’interno del video, Hahn usa il famoso minivan come casa lontano dalla propria abitazione (quando non si può andare altrove).

All’interno del veicolo, l’attrice condivide alcuni suoi pensieri su come è stata la vita durante la quarantena. Il primo spot della serie, mandato in onda su tutti i canali social della casa automobilistica americana (come YouTube, Facebook, Instagram e Twitter), è visibile nel video presente in fondo all’articolo.

Chrysler Pacifica: il marchio di FCA collabora nuovamente con l’attrice Kathryn Hahn

Olivier François, Chief Marketing Officer di FCA, ha dichiarato: “In un’epoca in cui le pratiche di distanziamento sociale sono diventate la normalità, Chrysler e Hahn hanno dovuto adottare un approccio stimolante durante la produzione della nostra più recente collaborazione”.

François prosegue dicendo: “La massima priorità durante la nostra produzione era quella di garantire salute e sicurezza per tutte le persone coinvolte durante la produzione. Abbiamo girato il video sfruttando interamente un iPhone all’interno della Chrysler Pacifica e Kathryn ha lavorato sul set con altre due persone e usava un tablet per avere un feedback dell’inquadratura“.

Fiat Chrysler Automobiles ha precisato che sono state messe in atto tutte le precauzioni di sicurezza, incluso l’utilizzo di mascherine, guanti, attrezzature disinfettanti e così via, da parte dell’intero staff mentre la produzione è avvenuta presso una residenza privata con gli occupanti assenti durante le riprese.