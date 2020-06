Ferrari 812 Superfast: un prototipo della versione più potente avvistato a Maranello

Ferrari 812 GTO e 812 Speciale sono i nomi più gettonati che la casa automobilistica modenese potrebbe utilizzare per la versione più potente della Ferrari 812 Superfast.

La prima sigla sta per Gran Turismo Omologato ed è famosa principalmente per l’iconica 250 GTO ma anche per la più recente 599 GTO. La seconda, invece, viene utilizzata dal cavallino rampante per distinguere le versioni speciali di alcune sue vetture come la 348 Speciale e la 458 MM Speciale.

Ferrari 812 Superfast: proseguono i test su strada della probabile versione GTO o Speciale

Al momento non è ancora noto quale delle due denominazioni verrà utilizzata, a meno che Ferrari non creerà qualcosa di completamente diverso. Oltre al video pubblicato su YouTube un po’ di giorni fa, ci sono nuove prove le quali dimostrano che la supercar con motore V12 diventerà ancora più veloce e potente del modello attuale.

Lo stesso prototipo avvistato nei giorni scorsi è stato catturato vicino al quartier generale del cavallino rampante (a Maranello). Rispetto al modello originale, questo muletto completamente nero disponeva di un diffusore posteriore più grande e la targa del costruttore.

Anche il rombo prodotto dal motore era leggermente diverso, forse a causa del propulsore modificato o delle normative sulle emissioni più severe presenti in Europa. Molto probabilmente, la casa automobilistica modenese prevede di installare un filtro antiparticolato per benzina sulla nuova versione della Ferrari 812 Superfast (e probabilmente anche sui futuri modelli).

Per fortuna sembra che Ferrari abbia trovate il modo di mantenere in vita il suo tanto amato e potente 12 cilindri. Un’altra bella notizia potrebbe essere il fatto che il V12 da 6.5 litri ad aspirazione naturale sarà probabilmente modificato per erogare più di 800 CV e 718 nm di coppia massima proposti dalla 812 Superfast.

La nuova Ferrari 812 GTO/Speciale potrebbe anche perdere un po’ di peso. Almeno fino ad oggi, il cavallino rampante non ha ancora confermato l’esistenza della vettura, quindi non sappiamo quando verrà presentata ufficialmente.

Sappiamo solo che entro la fine del 2020 è previsto l’arrivo di altre due supercar. Una di queste potrebbe essere questa versione più potente della Ferrari 812 Superfast.